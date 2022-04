Bougane GUEYE Dani sur Adji SARR : « Je ne connais pas cette fille… » Accusé d’avoir hébergé dans son immeuble sis à la cité Keur Gorgui Adji SARR et entretenu des relations intimes avec elle, le président de la coalition Gueum Sa Bopp est revenu sur cette histoire pour donner des éclaircissements. Et à l’en croire, pas une seule fois, il n’a été en contact avec l’ex masseuse qui accuse Ousmane SONKO de « viols répétitifs et menace de mort ». En effet, selon Bougane GUEYE Dani, il ne faut pas croire tout ce qu’on dit dans cette affaire où son nom est cité car indique-t-il, « son immeuble à la Cité Keur Gorgui est un R+10, ce sont des bureaux, il n’y a pas d’appartements. Le 9eme et 10 éme étage, c’est un duplex, c’est sa femme qui y habite ».



« Cet immeuble reçoit au moins 500 personnes par jour. Donc il faut savoir raison garder. Ces futilités et autres incongruités, c’est parce qu’on est dans ce Room ( réunion virtuelle) que j’en parle, sinon j’allais pas le faire. Je n’essaie pas d’accuser des gens à tort pour les mouiller gratuitement. Je ne connais pas cette fille, je ne connais pas quelqu’un proche d’elle. Je ne vois pas pourquoi mon nom doit être cité dans ce dossier jusqu’à ces calomnies, ces scènes pornographiques. Je ne me rabaisserai pas à répondre à certains va-nu-pieds », fulmine-t-il



Concernant les démissions successives au sein de son entreprise de presse, le directeur de D-média estime que pour le cas de Ahmed AIDARA, il a « à choisir entre 437 personnes qui sont des soutiens de familles et mettre quelqu’un au frigo », il n’y a pas besoin de faire de calcul. Pour le reste, il est normal d’être ambitieux et de vouloir créer quelque chose pour soi.



