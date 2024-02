Bougane Gueye Dani : « A partir du 02 avril, Macky Sall deviendra un Président illegitime »

« À compter du 2 Avril Macky Sall deviendra un Président illégitime ». Telle est la conviction de Bougane Guèye Dani. Le président du Mouvement Gueum Sa Bopp Tekki Jotna dénonce une « énième forfaiture de Macky Sall, soutenue par des députés soumis et opportunistes, applaudie par des institutions inutiles telles que la Cedeao et l’Union Africaine, devant une majorité populaire qui a toujours respecté l’élégance républicaine envers le vote. Macky Sall s’agrippe à son malheur en refusant de respecter le serment qu’il avait convenu avec le peuple sénégalais.



Encore 10 mois pour la Présidentielle, ce qui est sûr dans l’esprit de chacun de nous c’est qu’à partir du 2 Avril 2024 Macky Sall deviendra un Président illégitime ». « Je condamne fermement cet abus de pouvoir et j’appelle la Magistrature et les forces vives à prendre leurs responsabilités » déclare Bougane Guèye Dani. Le leader de «GueumSa Bopp » estime qu’il est temps de s’opposer à cette décision allant à l’encontre de la volonté populaire et de défendre la démocratie.



Il souligne également l’inacceptabilité du soutien de la CEDEAO et de l’Union Africaine à ce qui vient d’être fait. Le Mouvement Gueum Sa Bopp et Tekki Jotna incitent les Sénégalais à se mobiliser contre cette décision de Macky Sall car considérant le maintien du Président au pouvoir au-delà de la date prévue comme une violation des principes démocratiques et républicains. Ils appellent à une protestation pacifique visant à préserver la légitimité démocratique et à rétablir l’ordre constitutionnel.



Les réactions des magistrats et des acteurs politiques face à cet appel à la révolte restent incertaines. Cependant, la situation crée une tension croissante au Sénégal, avec des partisans et des opposants de Macky Sall exprimant fermement leurs positions, rapporte LeTémoin.