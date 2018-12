Bougane Guèye Dany : « Je garderai de Sidy Lamine, le souvenir d’un homme aux qualités exceptionnelles »

Rédigé par leral.net le Mardi 4 Décembre 2018 à 12:19

« Je garderai de Sidy Lamine Niasse, le souvenir d’un homme aux qualités exceptionnelles. Il fut pour moi un mentor, un ami qui sut m’aider, me guider professionnellement au cours de ma carrière. Le Sénégal vient de perdre un homme avec de grandes qualités humaines et professionnelles », a posté Bougane Guèye Dany sur sa page Facebook, rendant ainsi hommage au patron du Groupe Walfadjri rappelé à Dieu ce mardi 04 décembre 2018, avant de présenter ses condoléances les plus attristées à la famille éplorée.

