Bougane Guèye Dany avertit : «Si Macky Sall prolonge son mandat d'une minute, on ira le déloger» Bougane Guèye Dany était en tournée dans le sud du pays, pour poursuivre ses visites aux familles religieuses et coutumières du Sénégal. Le président du mouvement Gueum Sa Bopp a rencontré le guide religieux Fansou Bodian, le maire de Bignona, Bacary Diatta, l'administrateur du diocèse de Ziguinchor, Mgr Fulgence Coly et le roi d'Oussouye, Simbiloumbaye Diédhiou. Bougane Guèye Dany a saisi cette occasion pour avertir : «Si Macky prolonge son mandat d'une minute, on ira le déloger».

Le leader du mouvement Gueum Sa Bopp a parcouru les trois départements (Oussouye, Ziguinchor et Bignona). La forte délégation a démarré par une rencontre avec Sa Majesté, le roi d’Oussouye, Simbiloumbaye Diédhiou.



« Nous avons échangé, discuté de la situation du pays, nous lui avons demandé de prier davantage pour la stabilité du Sénégal, parce que nous savons que le Roi d’Oussouye est garant d’un patrimoine culturel et cultuel », a déclaré Bougane Guèye Dany.



Devant ces dignitaires coutumiers et religieux, Bougane Guèye Dany n’a pas manqué d’exposer la situation du pays et d'échanger avec ses hôtes sur la tension sociopolitique tendue qui mine le Sénégal, depuis quelques mois.



« J’ai profité de la situation pour expliquer ce qui est à la base de la situation dramatique que les Sénégalais sont en train de vivre. Cela, c’est uniquement du fait que cette boulimie de pouvoir est manifestée par le président de la République, Macky Sall. Aujourd’hui, ce dernier utilise la Justice pour éliminer des candidats. Malheureusement, on s’est rendu compte que c’est une sorte de remake de l’histoire.



Nous nous sommes battus contre les mêmes causes en 2011. Mais hélas, en 2023, nous voilà encore en train de mener le même combat, pour que les acquis démocratiques soient respectés, que cette démocratie ne soit pas bafouée comme le président de la République est en train de le faire. C’est important de faire comprendre aux Sénégalais que la paix et la stabilité de ce pays reposent sur les épaules d’un seul homme : Macky Sall. S’il prolonge son mandat d'une minute, on ira le déloger », a-t-il menacé.















