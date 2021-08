Bougane Guèye Dany convoqué au commissariat central : Les cadres de Gueum Sa Bopp parlent d’intimidation Les cadres du mouvement Gueum Sa Bopp ont réagi suite à la convocation de leur leader, Bougane Guèye Dany, par le commissaire Sankharé ce lundi à 11h. Ils ont dénoncé “avec fermeté” cet acte et parlent d’intimidation.

Rédigé par leral.net le Lundi 23 Août 2021 à 09:27 | | 0 commentaire(s)|

“Le comité des Cadres du mouvement Gueum sa Bopp dénonce avec la plus grande fermeté la convocation du Président Bougane Gueye Dany ce lundi 23 Août 2021 à 11h par le commissariat central de Dakar. Cette intimidation détourne l’attention des sénégalais sur les questions essentielles de l’heure“, soulignent les cadres de Geum Sa Bopp.



Selon ces derniers, “le Président Bougane Gueye Dany manifeste sa sollicitude aux populations sinistrées des zones inondées du Sénégal. D’ailleurs, il devait s’y rendre aujourd’hui pour distribuer des motos pompes et du carburant. Nous réitérons notre appel aux citoyens des différentes régions du Sénégal à aller s’inscrire massivement sur les listes électorales. Eu égards aux principes républicains qui constituent les piliers du Mouvement et de la grande coalition GSB; nous invitons les militants et les sympathisants au calme et à la sérénité“.



Pour mémoire, le Président de “Gueum Sa Bopp” avait reçu, ce dimanche, une notification, au téléphone par le commissaire Mendy. Bougane Guèye Dany devra s’expliquer, ce lundi, sur les affiches sur les panneaux publicitaires à Dakar invitant les sénégalais à s’inscrire massivement sur les listes électorales.

Senegalactu



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos