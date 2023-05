Bougane Guèye, Leader de Gueum Sa Bopp «Macky veut repousser la présidentielle de deux ans»

Dans l’émission, Bougane Guèye Dany n’a pas mis de gants pour charger le régime. Après avoir refusé l'appel au dialogue lancé par ce dernier, Bougane Gueye compte maintenir la pression sur le Président Macky Sall contre toute tentative d'une troisième candidature.



Selon le président de Gueum sa bopp, «Macky veut, avec des complices, repousser la présidentielle de 2 ans». A cet effet, le président de la philosophie Gueum Sa Bopp n’a trouvé autre moyen que de lancer une opération dénommée «Carton Rouge» contre Macky Sall, ce 30 mai venant. Un jour coïncidant avec le lancement du dialogue national, qui va regrouper pendant 15 jours, des acteurs de la scène politique et des membres de la société civile.



Bougane, quant à lui, va en profiter pour décerner ses cartons rouges en procédant à la distribution de deux millions de «Cartons Rouges» aux Sénégalais, pour qu'ils expriment leur refus catégorique face à toute tentative d’imposer la troisième candidature du Président Macky Sall, discours leitmotiv de ses proches qui défendent cette possibilité bec et ongles.



Une raison suffisante pour le leader de Gueum Sa Bopp de revenir sur les motifs de sa non-participation au dialogue national prévu ce 30 Mai.



«Nous avons rejeté le dialogue parce que c'est un deal. Après plusieurs sondages défavorables au Président Macky, toutes les puissances étrangères lui ont déconseillé son projet de troisième candidature. Maintenant, nous voyons que le Président Macky ne compte pas y renoncer, et il souhaite décaler les élections présidentielles de deux ans ou matérialiser sa troisième candidature lors de ce dialogue, avec certains de ses complices. Et nous prenons l'opinion à témoin: que toute personne qui accompagne Macky Sall dans sa forfaiture sache qu'elle a trahi le Sénégal et les Sénégalais », a-t-il dit.



«Le procès Ousmane Sonko – Adji Sarr est une honte»



«Pour moi, le procès entre Ousmane Sonko et Adji Sarr est une honte pour la République, pour l’image du Sénégal. Quand cette affaire a éclaté, j’avais fait un post pour dire : - «Ousmane Sonko, j’ai confiance en vous» -. Accuser un leader de viol est une très lourde accusation que seules des preuves peuvent faire la différence.



Mais au finish, malheureusement, c’est à une mauvaise pièce de théâtre qu'on a assisté. Les Sénégalais en ont retiré une grande déception, surtout moi. Il y a eu au moins 17 morts dans cette affaire, des personnes ont perdu leur boulot, des familles se sont séparées. Dakar perd 50 milliards en une journée sans travail.



Tout cela est à cause d’un président qui prend la justice comme arme contre ses adversaires. Nous avons une justice à deux vitesses. Je n’ai vu de preuves pouvant incriminer Sonko. Je partage le sentiment de déception avec tous les Sénégalais. Je plains la famille de Sonko, notamment ses enfants, ses femmes…».



Sur un autre registre il a plaidé pour notre chroniqueur-maison : «Il ne faudrait pas qu’on dise que Serigne Saliou Guèye n’est pas journaliste. Il dérange le régime certes, à cause de son engagement. Tous ces détenus de la presse ne se sont acquitté que de leur travail», a-t-il plaidé.

Tribune