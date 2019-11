Bougazelli après sa démission: « je rendrai mon passeport, ceux de mes enfants et de mon épouse »

Seydina Fall Bougazelli est encore revenu sur sa démission qui a fait l’objet d’une vive polémique sur les réseaux. Le député de Benno bokk yaakaar, cité dans une affaire de trafic présumé de faux billets de banque confirme avoir bien quitté ses fonctions, tout en précisant vouloir se mettre à la disposition de la justice. «J’ai discuté avec les membres de ma famille qui m’ont conseillé de démissionner, après toute cette campagne de dénigrement et de calomnie pour mettre à l’aise la justice, mais aussi le Président Macky Sall qui, peut-être, est gêné par cette affaire. Je rendrai à l’Assemblée mon passeport diplomatique, ceux de mes enfants et de mon épouse. Je suis un fervent disciple de Serigne Saliou. Bien évidemment, c’est un grand honneur d’occuper une fonction, mais il n’y a pas meilleur que la dignité », déclare-t-il dans les colonnes du quotidien Le Quotidien. Et d’ajouter : « Je persiste et je signe que toutes ces accusations sont fausses. On a écrit 32 milliards. Où est-ce que je peux puiser 32 milliards ? Puis, on a dit je suis en fuite. Mais pourquoi je fuirai ? La vérité, c’est qu’il y a de ces gens qui ne sont même pas des journalistes, mais des animateurs de radio qui racontent n’importe quoi. Ces gens doivent être exécutés».

