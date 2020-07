Bougazelli se remet en selle pour un déballage: il fera face à la presse (qu’il salit au passage), samedi prochain à Guédiawaye Seydina Fall Bougazelli, le député pris en flagrant délit de trafic de faux billets, promet de faire des déballages. Il fera face à la presse samedi prochain à Guédiawaye.

Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Juillet 2020 à 11:03 | | 0 commentaire(s)|

C’est un de ses proches Matar Dramé cité par nos confrères de Senego, qui le dit. « Bougazelli va solder ses comptes avec ses détracteurs et surtout, apporter des précisions sur cette affaire de faux billets ».



Même s’il évoquera l’affaire des faux billets, Bougazelli n’en parlera pas beaucoup, ajoute Matar Diamé. « Comme l’affaire est toujours pendante devant la justice, il dit qu’il ne veut pas, pour le moment, largement revenir sur la question ».



Mais ce samedi 11 juillet, il fera face à la presse pour répondre à certains "journalistes-politiciens" et même à « des responsables politiques de la mouvance présidentielle qui ont profité de l’occasion pour salir son image », a-t-il dit.



Il ajoute même un aspect qui frise même la corruption :

« Eux qui payaient une certaine presse pour qu’on dise du mal de lui. Après ce face à face avec la presse, il va convoquer une assemblée générale. S’en suivra un grand meeting, si toutefois la Covid-19 quitte le Sénégal, définitivement ».

Avec SCA



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos