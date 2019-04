Boulangerie: des travailleurs licenciés après avoir dénoncé leurs conditions de travail

Les travailleurs et ouvriers de boulangerie ont été licenciés par leur patrons boulangers après leur conférence de presse tenue le 18 avril dernier dans les locaux du mouvement " Y'en a marre". Regroupés au sein de l’association « And Defar euleugou boulanger », informe Libération qui a reçu un communiqué de " Y'en a marre", ces employés avaient dénoncé l’oppression, la précarité et la surexploitation qu’ils subissent dans les boulangeries. Ils ont, entre autres, revendiqué le respect du barème de rémunération fixé par l’Etat du Sénégal,l’amélioration des conditions de travail, la réduction des heures excessives de travail , etc.

Suffisant, informe la correspondance, pour que trois des leaders qui animent cette rencontre avec la presse soient licenciés par les patrons de boulangerie. Il s’agit de Ibrahima Djité président de l’association, Mamadou lamine tall, le vice président et Mouhamed thiam le chargé des relations extérieures.

Le mouvement "Y'en a marre" parle de comportement "irresponsable et abusif" des patrons de boulangeries et revendique la réhabilitations des personnes licenciées dans leurs droits tout en agitant l'idée de saisir l'inspection du travail.

