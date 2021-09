Boulimie foncière: La bande des filaos de Guédiawaye aiguise encore des appétits

Elle craint que l’esprit du décret ne soit trahi ou que celui-ci ne soit au finish, que juste un acte de validation d’opérations frauduleuses perpétrées par des services de l’État ou des trafiquants d’influence qui se font passer pour des proches du président de la République ou des protégés de Mme la Première Dame, pour spolier nos populations.



« C’est pourquoi, nous Organisations composantes de Taxawu Temm Aar Sunu Gokh, considérant d’une part la nullité des actes et titres acquis antérieurement au déplacement, donc en toute illégalité et violation de la loi et d’autre part, l’entêtement des soi-disant promoteurs de Senfoot1 et Senfoot2, syndicalistes des Domaines et du Cadastre, à s’accaparer des terres de Guédiawaye, nous alertons en prenant l’opinion nationale et l’internationale à témoin, sur les risques réels de confrontations graves entre populations et prédateurs fonciers », indiquent les lanceurs d’alerte.



Dans le même élan, ils jugent impératif d’informer le président de la République, d’interpeller les ministres Abdoulaye Seydou Sow de l’Urbanisme et Abdoulaye Daouda Diallo des Finances et du Budget. Ils invitent également les autorités locales à se tenir debout pour repousser les assauts provocateurs des impérialistes.















Tribune