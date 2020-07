Boulimie foncière - Le "meilleur", c'est le maire Khalil Ibrahima Fall avec 121.514 m2 Selon Source A, il n'est point besoin d'organiser un concours de boulimie foncière entre les autres et le député maire de Keur Samba Kane, Khalil Ibrahima Fall. Il accapare a lui seul 121.514 m2 de terres.

Selon le journal, à Yenne, le "champion foncier" a une superficie de 100.485 mètres carrés sur le titre foncier TF 11434/R.



A Cambérène, Khalil Ibrahima Fall s'est adjugé 17.961 mètres carrés. Il s'agit de terres à détacher de deux (2) titres fonciers et du Domaine national.



A Pikine, il empoche 2818 mètres carrés à distraire du Titre foncier n°50/DP, derrière le cimetière. Suffisant pour que les populations sonnent la révolte et décident de marcher , dans les prochains jours. Pendant ce temps, à Ndénguéler, malgré les bons offices du ministre de l'Intérieur et les concessions de Sédima, les populations décident de reprendre, ce lundi, leurs terres. Devant la gendarmerie et des nervis.



