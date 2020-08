Boulimie foncière de la Sococim - Rufisque et Bargny réclament 441 hectares et... La cimenterie Sococim est au coeur du débat du foncier qui agite les localités Rufisque et Bargny, qui estiment qu'elles sont lésées de leurs terres à hauteur de 441 hectares, rapporte WaaGrand'Place.

Plusieurs fois, les populations se sont levées pour décrier la gourmandise de l'usine. Si la Sococim est accusée de "souiller" la cohabitation, la ville de Rufisque réclame 210 hectares arrachés par le géant du ciment , sans compter les dix sept (17) titres fonciers disposant de droits réels qui appartiennent à la ville.



Face à la détermination de la municipalité et dos au mur, Sococim tente d'acheter l'assiette à un vil prix.



Le journal fait savoir qu'un lotissement de 241 hectares destiné à reloger les victimes de l'avancée de la mer, arraché à Bargny.

Des parcelles au nombre de 5425 dont certaines avaient été déjà construites, ont été détruites.



