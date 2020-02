Boun Dionne corrige Barthélémy Dias : « Nous n’avons pas de problème de religion » Le Secrétaire général de la présidence de la République, Mahammad Boun Abdallah Dionne recadre Barthélémy Dias, qui a fait une grave déclaration, hier, sur Iradio, en soutenant que « Guy Marius Sagna est en prison parce qu’il est catholique ».

Lundi 24 Février 2020

« Je n’ai pas entendu ces propos et je n’ai aucun commentaire à faire là-dessus », a d’abord soutenu l’ancien Premier ministre, sur la même radio ce lundi. Avant de poursuivre : « C’est son point de vue. Il peut analyser le dossier de Guy Marius Sagna sur le plan religieux, mais dans notre pays, nous n’avons pas ce problème, sinon Léopold Sédar Senghor n’allait pas diriger le Sénégal pendant 20 ans ». Et de marteler : « Nous n’avons pas de problème de religion. Que Dieu nous en préserve ».i[

