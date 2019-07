Boun Dionne : les preuves que l’Ex-Premier ministre va bien Boun Dionne va bien ! Et, il est bien vivant. Annoncé pour mort en fin de semaine dernière, l'ancien Premier ministre, apparait 5 jours après, lors d'un déjeuner avec Baba Maal, le leader vocal du Daande Lenol et Ibrahima Diawando Ndjim, ex-conseiller Afrique de Manuel Valls.

Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Juillet 2019 à 10:29 | | 0 commentaire(s)|

Parti se soigner en France, Mahammed Boun Abdallah Dione qui apparaît tout souriant aux côtés de ses hôtes, va visiblement mieux. Appréciez !











eMedia

