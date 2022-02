Boun:e L’agresseur se fait chiper son portable par sa victime Un fait à la fois comique et insolite s’est déroulé à Boune, l’un des quartiers enclavés de la banlieue. Un homme, agressé la nuit dernière et délesté de son téléphone portable, a réussi à arracher l’appareil cellulaire de l’un des malfaiteurs.

Tel est pris qui croyait prendre. Un étudiant et son acolyte, soi-disant boucher, ont été arrêtés pour agression. Le gang de quatre personnes a agressé nuitamment un individu dépouillé de son téléphone portable. Mais au cours de l’altercation, la victime a réussi à arracher le téléphone portable appartenant à l'un des malfrats, avant de prendre la poudre d’escampette.



Plus tard, il a porté plainte contre X pour agression et vol, en joignant au dossier ledit téléphone portable, dont l'exploitation a permis aux enquêteurs d'interpeller son propriétaire, un étudiant, précise Rewmi .



Lors de son interrogatoire serré, l'agresseur a reconnu partiellement les faits avant de balancer ses trois autres acolytes. Poursuivant leurs investigations, les policiers ont mis aux arrêts un deuxième membre du gang. La perquisition effectuée dans la chambre du soi-disant boucher, s'est soldée par la découverte de chanvre indien en vrac dissimulé dans un pot. Embarqué à la police puis entendu sur procès-verbal, le boucher a reconnu sans ambages les faits. A l'issue de leur durée légale de garde à vue, l'étudiant et le boucher ont été présentés au procureur pour association de malfaiteurs, vol avec violence commis tard dans la nuit.

