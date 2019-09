Bountou Pikine, zone criminogène pour voyageurs

Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Septembre 2019 à 13:34 | | 0 commentaire(s)|

A Bountou Pikine, les agressions y sont récurrentes. Les passagers en route ou en provenance de la gare sont devenus les proies faciles des bandits.



« Wooye Wooye il a pris mon portable. Woyayoye aidez-moi », crie comme une bête blessée, une dame a l’intérieur d’un taxi en plein jour. Son bourreau prend la tangente, se faufile entre les véhicules et disparaît comme il était venu. La dame quitte précipitamment le taxi. Comme une possédée, elle pose ses mains sur la tête, criant au voleur. » Je t’avais pourtant recomandé de fermer les vitres. Les agresseurs n’hésitent plus à ouvrir les portières des véhicules à Bountou Pikine. « , dit le conducteur. Les passants entourent la dame qui est tout simplement dépassée par l’événement et surtout de voir son portable de luxe chèrement acquis entre les mains du voleur.



Il est 12 heures. « Personne ne m’a assisté. Pourtant j’ai beau crié quand il m’a chipé mon portable. », raconte-t-elle à la foule. Au moment du vol, les gens ont assisté sans réagir. À Bountou Pikine, c’est souvent l’horreur pour les passagers. » J’ai été agressé par deux bandits qui ont ouvert la porte du taxi avant de s’emparer de mon portable. Cette zone est devenue très dangereuse pour les voyageurs. Les malfrats guettent les véhicules qui sortent de Dakar ou bien les taxis. Quand tu descends les vitres, ils plongent leurs mains pour prendre ton cellulaire. C’est vraiment du n’importe quoi », explique un passant du nom de Abdou Diop. Avant de poursuivre : » J’ai assisté à plusieurs reprises à des agressions pareilles comme celle que j’avais subie. Il faut également signaler que les coxeurs qui squattent Bountou Pikine sont complices et certains d’entre eux sont des agresseurs ». Les agresseurs guettent les véhicules qui sortent de la gare Baux Maraîchers pour chiper leurs biens aux voyageurs qui peuvent y laisser leur vie en cas de résistance. » Cette zone devrait être gérée par les gendarmes », nous explique un policier sous le couvert de l’anonymat.





https://www.senenquete.sn/



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos