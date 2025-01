Bourse : Baisse de 16,102 milliards FCFA de la capitalisation boursière globale de la BRVM en fin de semaine.

Cette capitalisation est en effet passée de 20 563,711 milliards FCFA la veille à 20 547,609 milliards FCFA à la fin de la journée de bourse de ce 10 janvier 2025. Cette baisse est le fait essentiel de la capitalisation du marché des actions qui s’est repliée de 17,067 milliards FCFA, en passant de 9 940,592 milliards FCFA la veille à 9 923,525 milliards FCFA ce vendredi 10 janvier 2025.



Quant à celle du marché des obligations, elle a enregistré une augmentation de 965 millions, se situant à 10 624,084 milliards FCFA conte 10 623,119 milliards FCFA le jeudi 9 janvier 2025.



La valeur totale des transactions s’est un peu rehaussée, s’établissant à 519,051 millions FCFA contre 414,571 millions FCFA la veille.



Les indices connaissent une situation contrastée. L’indice BRVM Composite a baissé de 0,17% à 271,77 points contre 272,24 points précédemment. De son côté, l’indice BRVM 30 enregistre une baisse de 0,19% à 136,47 points contre 136,73 points la veille. Pour sa part, l’indice BRVM Prestige a enregistré une hausse de 0,76% à 112,48 points contre 111,63 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SIB Côte d’Ivoire (plus 7,41% à 3 480 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (plus 7,32% à 440 FCFA), NEI CEDA Côte d’ivoire (plus 6,67% à 720 FCFA), SICOR Côte d’Ivoire (plus 6,48% à 4 275 FCFA) et Servair Abidjan Côte d’Ivoire (plus 5,10% à 1 855 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Tractafric Motors Côte d’Ivoire (moins 4,88% à 1 950 FCFA), Orange Côte d’Ivoire (moins 2,83% à 17 005 FCFA), BOA Benin (moins 2,10% à 3 500 FCFA), CFAO Côte d’Ivoire (moins 0,83% à 600 FCFA) et Sucrivoire Côte d’Ivoire (moins 0,68% à 725 FCFA).



