Bourse: Contre-performances des indicateurs clés de la BRVM

L’indice BRVM 10 (l’indice des 10 valeurs phares de la Bourse) a ainsi terminé la cotation avec une baisse de 0,54% à 128,65 points contre 129,35 points la veille. Pour sa part, l’indice BRVM Composite (l’indice général de la Bourse), a connu une baisse de 0,27% à 159,57points contre 160 points précédemment.



La valeur totale des transactions s’est élevée à 93,334 millions FCFA contre 861,804 millions FCFA la veille.

Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle passe de 4 815,089 milliards FCFA le 12 juillet 2021 à 4 802,271 milliards FCFA au terme de la journée du 13 juillet 2021, soit une baisse de 12,818 milliards FCFA.



Celle des obligations est aussi en baisse de 3,938 milliards à 6770,964 milliards FCFA contre 6774,902 milliards FCFA la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres Sicable Côte d’Ivoire (plus 7,50% à 1 290 FCFA), BOA Mali (plus 7,50% à 1 505 FCFA), Sicor Côte d’Ivoire (plus 7,32% à 2 785 FCFA), Compagnie ivoirienne d’électricité (plus 7,24% à 1 555 FCFA) et Safca Côte d’Ivoire (plus 6,86% à 545 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres Ora group (moins 7,04% à 3 700 FCFA), SMB Côte d’Ivoire (moins 6,88% à 6 700 FCFA), SODECI Côte d’Ivoire (moins 6,08% à 3 710 FCFA), Total Côte d’Ivoire (moins 4,49% à 1 595 FCFA) et Société générale Côte d’Ivoire (moins 1,20% à 8 200 FCFA).

