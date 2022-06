Bourse : Dynamisme hebdomadaire des achats portant sur le titre CFAO Motors Côte d’Ivoire à la BRVM.

Cette publication signale 63 303 titres CFAO Motors Côte d’Ivoire transigés contre 9 406 titres échangés la semaine précédente. <<Le titre est sur une pente ascendante depuis la séance du 03 juin passant de 800 FCFA à 910 FCFA au 10 juin, soit une hausse de près de 14%>>, souligne CGF Bourse. Ce bond du titre est expliqué par la SGI par la résolution proposée à l’Assemblée Générale Ordinaire portant sur la distribution d’un dividende global historique de 14 milliards FCFA, soit un dividende net par action de 69,47 FCFA. Au premier trimestre 2022, CFAO Motors Côte d’Ivoire affichait un bénéfice net en repli de 86,18% à 380,64 millions FCFA.



Le top 3 des plus fortes hausses hebdomadaires de cours est occupé par CFAO Motors Côte d’Ivoire (+13,75% à 910 FCFA), Solibra Côte d’Ivoire (+12,50% à 135 000 FCFA) et Bolloré Côte d’Ivoire (+7,78% à 1 800 FCFA).



En revanche, SERVAIR Côte d’Ivoire affiche la plus forte baissé hebdomadaire de cours : (-7,06% à 1 580 FCFA). CGF Bourse note la cession du titre par certains investisseurs qui le détiennent depuis un certain temps. <<Au vu du retard accusé par la société sur la publication des résultats au titre de l’exercice 2021, certains investisseurs anticipent une baisse des revenus tirés de l’activité aéroportuaire>>, analyse CGF Bourse. Par conséquent, l’action a subi une baisse de plus de 7% entre le 03 juin (1 700 FCFA) et le 10 juin (1 580 FCFA). Au premier semestre 2021, la société Servair Abidjan affichait un bénéfice net en croissance de 134% à 163,3 millions FCFA contre un déficit de 480 millions FCFA au premier semestre 2020.



Au niveau du compartiment obligataire, la SGI note dans sa revue une capitalisation boursière de 7 828 milliards FCFA au 10 juin contre 7 806 milliards FCFA au 03 juin, soit une hausse de 0,27%. Selon CGF Bourse, cette progression de la capitalisation boursière du marché a été portée par les hausses respectives des cours des titres dénommés ORGT-O2 ORAGROUP SA 7,15% 2021 – 2028 (+7%) et « EOM.O7 ETAT DU MALI 6,50% 2021-2031 (+7%).



Au terme de la semaine sous revue, la valeur hebdomadaire transigée s’est établie à 2,89 milliards FCFA contre 5,48 milliards FCFA la semaine précédente, soit un repli de plus de 47%.



Les transactions du marché portent principalement sur la transaction des 250 000 titres réalisée le 07 juin pour un montant global de 5,52 milliards FCFA sur l’emprunt obligataire privé dénommé « TPCI.O26 - TPCI 5,95% 2017-2024 B »



Sur la période du 03 au 10 juin 2022, les Etats membres de l’UEMOA sont intervenus sur le marché monétaire pour une levée de dette d’un montant de 50 milliards FCFA et les investisseurs ont proposé un montant de 102,22 milliards FCFA, soit un taux de couverture de 204,4%. Les émetteurs ont retenu un montant de 50 milliards FCFA soit un taux d’absorption de 49%. <<L’émission la plus prisée sur la semaine, selon CGF Bourse, a été celle d’obligation Assimilable du Trésor du Togo avec un taux de couverture de 309% pour un montant global proposé de 77,21 milliards FCFA.>>



