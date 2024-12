Bourse : Faible engouement des investisseurs à l’issue de la cotation de ce jeudi 5 décembre 2024 de la BRVM.

La valeur totale des transactions s’est en effet élevée à 518,165 millions FCFA contre 2,445 milliards FCFA le mercredi 4 décembre 2024. Il faut noter que ces transactions du jour sont très nettement au-dessous de la valeur moyenne annuelle par séance qui est de 1,562 milliard FCFA à la clôture de la séance de cotation du 4 décembre 2024.



La capitalisation boursière du marché des actions connait une augmentation de 11,521 milliards FCFA, se situant à 9 913,695 milliards FCFA contre 9 902,174milliards FCFA la veille.



Celle du marché obligataire enregistre une baisse de 69,714 milliards FCFA, passant de 10 432,157 milliards FCFA la veille à 10 362,443 milliards FCFA ce jeudi 5 décembre 2024.



Les indices ont terminé la séance de cotation en vert. L’indice BRVM Composite progresse ainsi de 0,11% à 274,13 points contre 273,82 points la veille. De son côté, l’indice BRVM 30 a gagné 0,37% à 137,27 points contre 136,76 points précédemment. De son côté, l’indice BRVM Prestige est en hausse de 0,12% à 111,82 points contre 111,69 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SICOR Côte d’Ivoire (plus 7,39% à 3 705 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (plus 4,50% à 1 160 FCFA), SOGB Côte d’Ivoire (plus 3,70% à 4 765 FCFA), SAFCA Côte d’Ivoire (plus 2,19% à 700 FCFA) et Société Générale Côte d’Ivoire (plus 1,29% à 19 600 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Tractafric Motors Côte d’Ivoire (moins 7,40% à 1 940 FCFA), Solibra Côte d’Ivoire (moins 7,31% à 13 950 FCFA), Servair Abidjan Côte d’Ivoire (moins 7,07% à 1 840 FCFA), Palm Côte d’Ivoire (moins 3,62% à 4 525 FCFA) et BOA Benin (moins 3,39% à 3 280 FCFA).



