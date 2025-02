Bourse : Forte hausse de l’indice BRVM Prestige ce mardi 4 février 2025.

Cet indice a vu son nombre de point passer de 115,46 points la veille à 117,02 points la veille.



De son côté, l’indice BRVM Composite a gagné 0,89% à 279,71 points contre 277,24 points la veille. Pour sa part, l’indice BRVM 30 a progressé de 0,94% 140,92 points contre 139,61 points précédemment.



La valeur totale des transactions s’est établie à 674,897 millions FCFA contre 271,648 millions FCFA le lundi 3 février 2025.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une augmentation de 268,836 milliards, passant de 10 222,048 milliards FCFA la veille à 10 490,884 milliards FCFA ce mardi 4 février 2025.



Celle du marché des obligations est par contre en baisse de 5,202 milliards, se situant à 10 528,666 milliards FCFA contre 10 533,868 milliards FCFA le lundi 3 février 2025.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SITAB Côte d’Ivoire (plus 6,93% à 8 020 FCFA), ETI Togo (plus 6,67% à 16 FCFA), Uniwax Côte d’Ivoire (plus 6,49% à 410 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (plus 4,08% à 510 FCFA) et Ecobank Côte d’Ivoire (plus 3,93% à 8 730 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres Oragroup Togo (moins 5,33% à 1 600 FCFA), Total Sénégal (moins 2,17% à 2 250 FCFA), Air Liquide Côte d’Ivoire (moins 2,04% à 480 FCFA), BOA Côte d’Ivoire (moins 2,02% à 4 600 FCFA) et BOA Sénégal (moins 1,46% à 2 700 FCFA).

Oumar Nourou