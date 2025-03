Bourse : Fortes baisses des trois indices phares de la BRVM ce jeudi 20 mars 2025.

C’est ainsi que l’indice composite a cédé 1,38% (contre -1,04%la veille) à 284,93 points contre 288,93 points précédemment. Quant à l’indice BRVM 30, il a aussi régressé de 1,43% à 143,23(contre -1,08% précédemment) contre 145,31 points la veille. Pour sa part, l’indice BRVM Prestige a enregistré la plus forte baissé, soit 2,07%( contre plus 0,24% le 19 mars) à 120,84 points contre123,39 points la veille.



La valeur totale des transactions s’est établie à 1,189 milliard FCFA contre 1,398 milliard FCFA le 19 mars 2025.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une forte baisse de 150,072 milliards FCFA, en se situant à 10 686,695 milliards FCFA contre 10 836,767 milliards FCFA la veille.



Celle du marché des obligations a enregistré une augmentation de 4,129 milliards FCFA à 10 556,601 milliards FCFA contre 10 552,472 milliards FCFA le mercredi 19 mars 2025.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SAPH Côte d’Ivoire (plus 7,50% à 4 730 FCFA), Unilever Côte d’Ivoire (plus 7,47% à 7 550 FCFA), BOA Bénin (plus 7,44% à 4 330 FCFA), BOA Mali (plus 7,38% à 2 255 FCFA) et BOA Sénégal (plus 7,36% à 3 720 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé respectivement par les titres BOA Niger (moins 7,41% à 2 685 FCFA), ETI Togo (moins 6,25% à 15 FCFA), Air Liquide Côte d’Ivoire (moins 5,94% à 475 FCFA), Orange Côte d’Ivoire (moins 5,61% à 13 970 FCFA) et Ecobank Côte d’Ivoire (moins 5,21% à 9 100 FCFA).



Oumar Nourou