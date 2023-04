Bourse : Fortunes diverses pour les indices phares de la BRVM ce 17 avril 2023.

L’indice composite (l’indice général de la Bourse) a ainsi cédé 0,21% à 199,31 points contre 199,72 points la veille.



De même, l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) s’est replié de 0,22% à 99,68 points contre 99,90 points la veille.



Pour sa part, l’indice BRVM Prestige (qui regroupe l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), il a enregistré une progression de 0,35% à 104,11 points contre 103,75 points la veille.





La valeur des transactions s’est établie à 296,388 millions de FCFA contre 329,553 millions de FCFA la veille.



La capitalisation boursière du marché des actions s’est réduite de 15,044 milliards, s’élevant à 7414,909 milliards de FCFA contre 7429,953 milliards de FCFA le 14 avril 2023.





Celle du marché obligataire est par contre en hausse de 4,317 milliards, passant de 9986,414milliards de FCFA la veille à 9990,731 milliards de FCFA à l’issue de la séance de ce 17 avril.



Le TOP 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Bolloré Côte d’Ivoire (plus 3,23% à 1 440 FCFA), Sucrivoire Côte d’Ivoire (plus 2,96% à 695 FCFA), Servair Abidjan Côte d’Ivoire (plus 2,89% à 1 245 FCFA), BOA Mali (plus 2,89% à 1 245 FCFA) et Total Côte d’Ivoire (plus 2,33% à 2 200 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Bernabé Côte d’Ivoire (moins 2,37% à 1 855 FCFA), SAPH Côte d’Ivoire (moins 2,19% à 4 695 FCFA), Orange Côte d’Ivoire (moins 1,52% à 9 050 FCFA), Sicor Côte d’Ivoire (moins 1,51% à 6 200 FCFA) et Tractafric Motors Côte d’Ivoire (moins 1,41% à 2 805 FCFA).

Oumar Nourou

Contrairement à la séance du vendredi 14 avril 2023 avec tous les trois indices en hausse, ces derniers ont connu des fortunes diverses à l’issue de la journée de ce 17 avril 2023.Source : https://www.lejecos.com/Bourse-Fortunes-diverses-p...