Bourse : Hausse de 39,842 milliards FCFA de la capitalisation du marché des actions en début de semaine.

Cette capitalisation s’est établie à 9 781,188 milliards FCFA contre 741,346 milliards FCFA la veille. Après la forte baisse du 14 novembre 2024, elle renoue ainsi avec la progression conformément à celle des indices. C’est dans ce sens que l’indice BRVM Composite a progressé de 0,41% à 273,54 points contre 272,43 points la veille. Pour sa part, l’indice BRVM 30 s’est rehaussé de 0,38% à 137,48 points contre 136,96 points précédemment.



De son côté, l’indice BRVM Prestige se retrouve avec une faible hausse de 0,03% à 112,06 points contre 112,03 points la veille.



Concernant la capitalisation du marché obligataire, elle a baissé de 28,72 milliards, à 10475,436 milliards FCFA contre 10 504,156 milliards FCFA la veille.



Quant à la valeur des transactions, elle est au-dessous de la moyenne journalière d’un milliard FCFA, s’établissant à 853,430 millions FCFA contre 373,099 millions FCFA le 14 novembre 2024.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SOGB Côte d’Ivoire (plus 7,14% à 4 500 FCFA), ETI Togo (moins 6,67% à 16 FCFA), Oragroup Togo (plus 4,48% à 1 750 FCFA), Société Ivoirienne de banque Côte d’Ivoire (plus 4,24% à 3 690 FCFA) et Sucrivoire Côte d’Ivoire (plus 3,70% à 840 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Setao Côte d’Ivoire (moins 6,92% à 605 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (moins 6,42% à 1 020 FCFA), Servair Abidjan Côte d’Ivoire (moins 4,81% à 1 780 FCFA), Tractafric Motors Côte d’Ivoire (moins 4,53% à 2 000 FCFA) et CFAO Côte d’Ivoire (moins 3,73% à 645 FCFA).

Oumar Nourou