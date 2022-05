Bourse : Hausse de 4,26 milliards de FCFA de la capitalisation des obligations ce 20 mai 2022

Cette capitalisation est passée de 7845,724 milliards de FCFA la veille à 7849,984 milliards de FCFA ce vendredi 20 mai 2022.



Celle du marché des actions a, en revanche, enregistré une baisse de 16,808 milliards de FCFA à 6235,953 milliards de FCFA contre 6252,761 milliards de FCFA la veille.



La valeur des transactions s’est établie à 569,112 millions de FCFA contre 587,911 millions de FCFA la veille.



Au niveau des deux indices phares de la Bourse, on note une situation contrastée. En effet, si l’indice BRVM 10 est sorti de la série de baisses, en enregistrant une progression de 0,21% à 161,85 points contre 161,51 points précédemment, il en va autrement de l’indice composite qui a cède 0,271% à 207,16 points contre 207,72 points la veille.





Le top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé par les titres Filtisac Côte d’Ivoire (plus 7,36% à 1 385 FCFA), SODECI Côte d’Ivoire (plus 7,03% à 4 875 FCFA), Sucrivoire Côte d’Ivoire (plus 7,02% à 915 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (plus 6,430% à 2 400 FCFA) et Société Générale Côte d’Ivoire (plus 4,86% à 15 000 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Solibra Côte d’Ivoire (moins 7,50% à 123 950 FCFA), Oragroup Togo (moins 7,42% à 3 555 FCFA), BOA Niger (moins 1,69% à 6 095 FCFA), Sonatel Sénégal (moins 1,49% à 14 500 FCFA) et Palm Côte d’Ivoire (moins 1,35% à 12 810 FCFA).

Oumar Nourou

