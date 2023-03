Bourse : La BRVM clôture dans le rouge en fin de semaine.

L’indice composite (l’indice général de la Bourse) a ainsi cédé 0,07% à 203,38 points contre 203,53 points la veille.



En ce qui le concerne, l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) est en baisse de 0,20% à 102,26 points contre 102,46 points précédemment.



Quant à l’indice BRVM Prestige (qui regroupe l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), il a enregistré une baisse de 0,29% à 106,18 points contre 106,49 points la veille.



La capitalisation boursière du marché des obligations s’est élevée à 10 099,680 milliards de FCFA contre 10 093,324 milliards de FCFA la veille, soit une augmentation de 6,356 milliards de FCFA.

Quant à celle du marché des actions, elle s’est repliée de 5,873 milliards, passant de 7571,939 milliards de FCFA le 23 mars 2023 à 7559,435 milliards de FCFA ce 24 mars 2023.



La valeur des transactions s’est établie à 341,739 millions de FCFA contre 445,718 millions de FCFA la veille.





Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Crown SIEM Côte d’Ivoire (plus 7,14% à 675 FCFA), NEI CEDA Côte d’Ivoire (plus 6,98% à 690 FCFA), Tractafric Motors Côte d’Ivoire (plus 6,90% à 3 100 FCFA), BOA Côte d’Ivoire (plus 2,97% à 5 200 FCFA) et Nestlé Côte d’Ivoire (plus 2,79% à 6 990 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Sicor Côte d’Ivoire (moins 7,47% à 5 945 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (moins 4,55% à 1 050 FCFA), Total Sénégal (moins 2,93% à 2 650 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (moins 2,40% à 1 015 FCFA) et Société Générale Côte d’Ivoire (moins 1,07% à 13 850 FCFA).



Oumar Nourou

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a clôturé la séance de cotation de ce vendredi 24 mars 2023 dans le rouge avec tous les indices en repli.Source : https://www.lejecos.com/Bourse-La-BRVM-cloture-dan...