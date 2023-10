Bourse : La BRVM démarre le mois d’octobre 2023 dans le rouge.

L’indice BRVM C (l’indice général de la Bourse) a ainsi cédé 0,32% à 209,92 points contre 210,59 points la veille.



L’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), a aussi enregistré une baisse de 0,35% à 105,41 points contre 105,78 points la veille.



La plus forte baisse est celle de l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) avec -0,64% à 103,14 points contre 103,80 points précédemment.



La valeur totale des transactions a terminé la séance de cotation en hausse, se situant à 2,723 milliards de FCFA contre 351,299 millions de FCFA la veille.



Quant à la capitalisation du marché des actions, elle connait une baisse de 24,643 milliards, à 7809,736 milliards de FCFA contre 7834,379 milliards de FCFA le vendredi 29 septembre 2023.



Pour sa part. le marché obligataire est en légère hausse de 1,374 millions, passant de 10 130,794 milliards de FCFA la veille à 10 132,168 milliards de FCFA ce 2 octobre 2023.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres SOGC Côte d’Ivoire (plus 7,26% à 3 695 FCFA), Air Liquide Côte d’Ivoire (plus 7,00% à 535 FCFA), Total Sénégal (plus 6,83% à 2 895 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (plus 5,14% à 1 840 FCFA) et SAPH Cote d’Ivoire (plus 3,70% à 2 800 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Nestlé Côte d’Ivoire (moins 7,50% à 8 695 FCFA), Vivo Energy Côte d’Ivoire (moins 7,10% à 785 FCFA), Onatel Burkina Faso (moins 4,32% à 2 105 FCFA), BOA Mali (moins 2,41% à 1 415 FCFA) et Sucrivoire Côte d’Ivoire (moins 1,75% à 560 FCFA).





Oumar Nourou

La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) démarre le mois d’octobre dans le rouge avec des indicateurs phares qui enregistrent des replis à des degrés variables au terme de la séance de cotation de ce lundi 2 octobre 2023.Source : https://www.lejecos.com/Bourse-La-BRVM-demarre-le-...