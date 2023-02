Bourse : La BRVM démarre le mois de février 2023 avec près de 8 milliards FCFA de transactions.

Alors que depuis le 17 janvier 2023, elle peinait à dépasser le chiffre d’un milliard, la valeur totale des transactions a atteint 7,939 milliards de FCFA contre 979,419 millions de FCFA le 31 janvier 2023.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, il a enregistré une hausse de 55,714 milliards, à 7468,594 milliards de FCFA contre 7412,880 milliards de FCFA le 31 janvier 2023.



Celle du marché obligataire la capitalisation est en revanche en baisse de 7,626 milliards à 9091,806 milliards de FCFA contre 9099,432 milliards de FCFA la veille.



L’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), a progressé de 0,11% à 98,26 points contre 98,15 points la veille. De son côté, l’indice composite (l’indice général de la Bourse), a enregistré une hausse de 0,75% à 200,75 points contre 199,26 points la veille. Pour sa part, l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) est resté stationnaire à 101,28 points.



Le top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Crown SIEM Côte d’Ivoire (plus 7,14% à 675 FCFA), BOA Burkina Faso (plus 3,88% à 5 350 FCFA), SITAB Côte d’Ivoire (plus 3,59% à 6 645 FCFA), Société Ivoirienne de banque Côte d’Ivoire (plus 3,19% à 4 850 FCFA) et Bolloré Côte d’Ivoire (plus 3,19% à 1 295 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres SAFCA Côte d’Ivoire (moins 7,05% à 725 FCFA), SODECI Côte d’Ivoire (moins 6,37% à 5 000 FCFA), CFAO Côte d’Ivoire (moins 3,90% à 740 FCFA), Air Liquide Côte d’Ivoire (moins 1,41% à 700 FCFA) et BOA Mali (moins 1,14% à 1 300 FCFA).



Oumar Nourou

