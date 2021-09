Bourse : La BRVM enregistre des transactions records de plus de 19 milliards de FCFA en fin de semaine

Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Septembre 2021 à 23:59 | | 0 commentaire(s)|

La valeur totale des transactions s’est établie à 19,533 milliards FCFA contre 239,832 millions FCFA la veille. Les investisseurs se sont principalement positionnés sur le compartiment obligataire avec une valeur transigée de 18,999 milliards FCFA contre seulement 534,484 millions FCFA pour le compartiment des actions. Au niveau du compartiment obligataire, les transactions ont majoritairement porté sur le titre TPCI 5,80% 2020-2027 pour une valeur transigée de 15,105 milliards FCFA.



La capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une hausse de 8,348 milliards FCFA à 5 352,188 milliards FCFA contre 5 343,840 milliards FCFA la veille.

Celle du marché obligataire est toujours dans une tendance baissière, enregistrant - 20,344 milliards FCFA, avec un niveau qui passe de 7096,654 milliards FCFA la veille à 7076,310 milliards FCFA ce vendredi 10 septembre.



L’indice BRVM 10 a légèrement baissé de 0,08% à 140,16 points contre 140,27 points la veille. Quant à l’indice BRVM Composite, il a enregistré une hausse de 0,16% à 177,85 contre 177,57 points la veille.



Le top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Solibra Côte d’Ivoire, (plus 7,50% à 102 125 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (plus 7,48% à 1 725 FCFA), Sicor Côte d’Ivoire (plus 7,40% à 4 425 FCFA), Saph Côte d’Ivoire (plus 7,07% à 4 390 FCFA) et Uniwax Côte d’Ivoire (plus 1,03% à 1 970 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres SODECI Côte d’Ivoire (moins 6,67% à 4 200 FCFA), Sucrivoire Côte d’Ivoire (moins 4,41% à 1 300 FCFA), Crown Siem Côte d’Ivoire (moins 3,08% à 630 FCFA), Total Côte d’Ivoire (moins 2,63% à 1 850 FCFA) et Filtisac Côte d’Ivoire (moins 2,53% à 1 930 FCFA).

Oumar Nourou













Source : La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) a enregistré des transactions records de plus de 19 milliards FCFA au terme de sa séance de cotation du vendredi 10 septembre 2021.Source : https://www.lejecos.com/Bourse-La-BRVM-enregistre-...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos