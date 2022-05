Bourse : La BRVM enregistre sa quatrième journée de baisse consécutive ce 19 mai 2022.

L’indice composite a ainsi cède 0,51% (après un repli de 0,69% précédemment) à 207,72 points contre 208,79 points la veille. Pour sa part, l’indice BRVM 10 a enregistré une baisse de 0,23% (après une contraction de 0,63% la veille) à 161,51 points contre 161,89 points précédemment.



La valeur des transactions s’est établie à 587,911 millions de FCFA contre à 1,808 milliard de FCFA la veille.



En ce qui la concerne, la capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une baisse de 32,192 milliards de FCFA à 6252,761 milliards de FCFA contre 6284,953 milliards de FCFA la veille.



Quant à celle du marché obligataire, elle apparait en baisse de 1, 415 milliard de FCFA à 7845,724 milliards de FCFA contre 7847,139 milliards de FCFA la veille.





Le top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé par les titres BICICI Côte d’Ivoire (plus 7,46% à 5 975 FCFA), SUCRIVOIRE Côte d’Ivoire (plus 6,21% à 855 FCFA), Vivo Energy Côte d’Ivoire (plus 4,24% à 860 FCFA), Crown Siem Côte d’Ivoire (plus 3,40% à 760 FCFA) et Sicor Côte d’Ivoire (plus 1,96% à 8 860 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Bolloré Côte d’Ivoire (moins 7,43% à 1 870 FCFA), BOA Mali (moins 6,72% à 1 250 FCFA), Compagnie Ivoirienne d’électricité Côte d’Ivoire (moins 6,67% à 2 100 FCFA), SODECI Côte d’Ivoire (moins 6,08% à 4 555 FCFA) et SITAB Côte d’Ivoire (moins 4,76% à 6 000 FCFA).



Oumar Nourou

