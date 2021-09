Bourse : La BRVM entame la semaine dans le rouge

L’indice BRVM 10 a ainsi baissé de 0,33% à 139,70 points contre 140,16 points la veille. Quant à l’indice BRVM Composite, il a enregistré une légère baisse de 0,08% à 177,70 contre 177,85 points la veille.



Cette situation a impacté négativement la capitalisation boursière du marché des actions qui est passe de 5 352,188 milliards de FCFA la veille à 5 347,795 milliards de FCFA ce lundi 13 septembre 2021, soit une baisse de 4,393 de milliards FCFA.

Celle du marché obligataire a enregistré une hausse de 17,171 de milliards FCFA à 7093,481 milliards FCFA contre 7076,310 milliards FCFA la veille.



La valeur totale des transactions s’est établie à 266,943 millions de FCFA contre 19,533 milliards de FCFA la veille.



Le top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Palm Côte d’Ivoire, (plus 7,49% à 4735 FCFA), Bernabé Côte d’Ivoire (plus 5,51% à 1 820 FCFA), Unilever Côte d’Ivoire (plus 3,41% à 4 550 FCFA), Total Côte d’Ivoire (plus 2,70% à 1 900 FCFA) et CFAO Côte d’Ivoire (plus 2,41% à 850 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres SMB Côte d’Ivoire (moins 5,29% à 6 805 FCFA), Sucrivoire Côte d’Ivoire (moins 3,85% à 1 250 FCFA), SAPH Côte d’Ivoire (moins 3,19% à 4 250 FCFA), ORABANK Togo (moins 2,38% à 3 900 FCFA) et NEI CEDA Côte d’Ivoire (moins 1,90% à 515 FCFA).

