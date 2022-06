Bourse : La BRVM finit la semaine avec des transactions de plus de 5 milliards de FCFA

La valeur totale de ces transactions s’est en effet élevée à 5,264 milliards de FCFA contre 895,294 millions de FCFA. Au début du mois de juin, le marché avait également enregistré de fortes transactions de 2,741 milliards de FCFA.



Concernant les indices, on note une situation contrastée. En effet, si l’indice BRVM 10 a gagné 0,08% à 163,26 points contre 163,13 points la veille, il en va autrement de l’indice BRVM Composite qui a perdu 0,62% à 207,37 points contre 208,66 points précédemment.





La capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une baisse de 38,718 milliards de FCFA, passant de 6281,162 milliards de FCFA la veille à 6242,444 milliards de FCFA ce vendredi 3 juin 2022.



Celle du marché obligataire est aussi en baisse de 14,161 milliards à 7806,006 milliards de FCFA contre 7820,167 milliards de FCFA la veille.





Le top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé par les titres SETAO Côte d’Ivoire (plus 7,41% à 1 450 FCFA), Uniwax Côte d’Ivoire (plus 7,14% à 1 500 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (plus 6,81% à 1 020 FCFA), Total Côte d’Ivoire (plus 5,86% à 2 350 FCFA) et BOA Mali (plus 1,13% à 1 345 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres NSIA Banque Côte d’Ivoire (moins 7,48% à 5 320 FCFA), Bolloré Côte d’Ivoire (moins 7,22% à 1 670 FCFA), Solibra Côte d’Ivoire (moins 6,98% à 120 000 FCFA), Vivo Energy Côte d’Ivoire (moins 4,71% à 810 FCFA) et BOA Sénégal (moins 3,04% à 2 395 FCFA).

Source : https://www.lejecos.com/Bourse-La-BRVM-finit-la-se...

