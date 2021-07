Bourse : La BRVM renoue avec les fortes transactions

La valeur totale de ces transactions s’est en effet établie à 5,409 milliards FCFA contre 647,248 millions FCFA a l’issue de la séance de cotation du vendredi 23 juillet 2021.



Cette forte hausse est le fait essentiel du compartiment des obligations avec 5,062 milliards FCFA transiges dont 5,050 milliards FCFA enregistres pour la ligne obligataire TPCI 5,95% 2017-2024 là où celui des actions se situe à seulement 347,728 millions FCFA.



Du côté des indices, on note un repli par rapport a la veille. L’indice BRVM 10 (l’indice des 10 valeurs phares de la Bourse) a ainsi perdu 0,29% à 135,76 points contre 136,15 points la veille. Pour sa part, l’indice BRVM Composite (l’indice général de la Bourse), a cédé 0,05% à 167,16 points contre 167,24 points la veille.



Cette situation a impacté la capitalisation boursière du marché des actions qui s’est contractée de 2,365 milliards FCFA, passant de 5 033,081 milliards FCFA la veille à 5 030,716 milliards FCFA au terme de la séance de ce lundi 26 juillet.



Celle des obligations est, en revanche, en hausse de 200 millions FCFA a 6820,299 milliards FCFA contre 6820,099 milliards FCFA la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Tractafric Motors Côte d’Ivoire (plus 7,50% à 2 795 FCFA), SODECI Côte d’Ivoire (plus 7,48% à 4 455 FCFA), Sitab Côte d’Ivoire (plus 7,45% à 3 750 FCFA), CFAO Côte d’Ivoire (plus 7,41% à 725 FCFA) et Sucrivoire (plus 6,80% à 1 100 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres Bernabeu Côte d’Ivoire (moins 7% à 1 860 FCFA), Nestlé Côte d’Ivoire (moins 5,88% à 3 765 FCFA), NEI CEDA Côte d’Ivoire (moins 5,13% à 370 FCFA), SMB Cote d’Ivoire (moins 4,48% à 6 400 FCFA) et Uniwax Côte d’Ivoire (moins 4,13% à 1 510 FCFA).

