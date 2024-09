Bourse : La capitalisation globale de la BRVM dépasse les 20 000 milliards FCFA ce vendredi 13 septembre 2024.

Cette capitalisation s’est en effet établie à 20 018,319 milliards FCFA à raison de 9 482,517 milliards FCFA pour le marché des actions et 10 535,801 milliards FCFA pour le marché des obligations. Depuis le 26 juin 2024, cette capitalisation globale était dans une dynamique haussière puisqu’elle avait franchi le cap des 19 000 FCFA à l’époque. En moins de trois, elle a augmenté de plus de 1 000 milliards FCFA. C’est dire le potentiel de croissance de la cinquième bourse africaine.



A la fin de la séance de ce vendredi, la valeur des transactions s’est établie à 992,633 millions FCFA contre 7,050 milliards FCFA la veille.



Les trois indices ont terminé la séance de bourse dans une situation contrastée. L’indice composite a ainsi progressé de 0,26% à 261,24 points contre 260,56 points la veille. Quant à l’indice BRVM 30, il a gagné 0,34% à 131,15 points contre 130,71 points la veille. En revanche, l’indice BRVM Prestige est en baisse de 1,40% à 113,24 points contre 114,85 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Sucrivoire Côte d’Ivoire (plus 6,60% à 565 FCFA), Filtisac Côte d’Ivoire (plus 5,30% à 1 490FCFA), BICICI Côte d’Ivoire (plus 3,35% à 10 500 FCFA), Ecobank Côte d’Ivoire (plus 2,68% à 8 240 FCFA) et Sonatel Sénégal (plus 2,13% à 24 000 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Total Côte d’Ivoire (moins 7,43% à 2 490 FCFA), SAFCA Côte d’Ivoire (moins 7,37% à 880 FCFA), Oragroup Togo (moins 6,59% à 1 700 FCFA), NEI CEDA Côte d’Ivoire (moins 6,49% à 720 FCFA) et BOA Niger (moins 5,16% à 3 400 FCFA).



