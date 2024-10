Bourse : Les trois indices phares de la BRVM renouent avec la hausse.

L’indice composite a progressé de 0,60% à 264,28 points contre 262,71 points la veille.



Quant à l’indice BRVM 30, il a aussi enregistré une hausse de 0,41% à 131,00 points contre 130,46 points précédemment.



De son côté, l’indice BRVM Prestige a gagné 0,51% à 111,75 points contre 111,18 points la veille.



La valeur des transactions a fortement chuté, passant de 1,742 milliard FCFA la veille à 402,595 millions FCFA ce mardi 22 octobre 2024.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle a enregistré une augmentation de 56,824 milliards FCFA, passant de 9 536,106 milliards FCFA la veille à 9 592,930 milliards FCFA ce mardi 22 octobre 2024.



Quant à celle du marché obligataire, elle s’est établie à 10 500,168 milliards FCFA contre 10 523,455 milliards FCFA la veille, soit une baisse de 23,287 milliards.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Solibra (plus 7,50% à 16 125 FCFA), SAFCA Côte d’Ivoire (plus 5,70% à 835 FCFA), Sucrivoire Côte d’Ivoire (plus 4,61% à 795 FCFA), SOGB Côte d’Ivoire (plus 3,01% à 4 450 FCFA) et Oragroup Togo (plus 2,28% à 1 795 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Servair Abidjan Côte d’Ivoire (moins 7,41% à 2 125 FCFA), BOA Niger (moins 5,58% à 3 300 FCFA), Palm Côte d’Ivoire (moins 2,03% à 4 580 FCFA), Total Sénégal (moins 1,52% à 2 275 FCFA) et Compagnie Ivoirienne d’électricité Côte d’Ivoire (moins 1,28% à 2 310 FCFA).

Oumar Nourou