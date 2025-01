Bourse : Persistance de la morosité de certaines activités du marché de la BRVM ce vendredi 3 janvier 2025.

C’est ainsi que la capitalisation du marché des actions connait une baisse de 7,9 millions, se situant à 10 074,487 milliards FCFA contre 10 082,387 milliards FCFA le jeudi 2 janvier 2025.



Celle du marché des obligations enregistre aussi une baisse de 1,097 milliard, passant de 10 507,436 milliards FCFA la veille à 10 506,339 milliards FCFA ce vendredi 3 janvier 2025.



Quant à la valeur totale des transactions, elle est également en régression, s’établissant à 279,073 millions FCFA contre 1,713 milliard FCFA le jeudi 2 janvier 2025.



L’indice BRVM Composite a régressé de 0,08% à 275,91 points contre 276,13 points la veille. De son côté, l’indice BRVM 30, enregistre une baisse de 0,10% à 138,57 points contre 138,71 points la veille. Pour sa part, l’indice BRVM Prestige a enregistré une baisse 0,23% à 114,30 points contre 114,56 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres Sicor Côte d’Ivoire (plus 6,88% à 4 275 FCFA), Tractafric Motors Côte d’Ivoire (plus 4,55% à 2 300 FCFA), CFAO Côte d’Ivoire (plus 4,17% à 625 FCFA), SAPH Côte d’Ivoire (plus 3,46% à 4 190 FCFA) et SIB Côte d’ivoire (plus 2,13% à 3 600 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Solibra Côte d’Ivoire (moins 6,97% à 12 950 FCFA), Vivo Energy Côte d’Ivoire (moins 6,11% à 845 FCFA), Ecobank Côte d’Ivoire (moins 1,71% à 8 600 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (moins 1,04% à 475 FCFA) et Air Liquide Côte d’Ivoire (moins 1,00% à 495 FCFA).



Oumar Nourou