Bourse : Plus de 1% de baisse des indices BRVM C et BRVM 30 ce lundi 27 novembre 2023.

L’indice composite (l’indice général de la Bourse) a en effet régressé de 1,07% à 208,26 points contre 210,52 points le vendredi 24 novembre 2023.



Quant à l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), il a aussi enregistré une forte baisse de 1,13% à 104,75 points contre 105,95 points précédemment.



En ce qui le concerne l’indice BRVM Prestige (indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige) a enregistré une baisse de 0,61% à 98,47 points contre 99,07 points la veille.



La baisse de l’indice C a eu un impact négatif sur la capitalisation du marché des actions qui se situe à 7732,551 milliards contre 7831,779 milliards de FCFA la veille, soit un repli de 99,228 milliards de FCFA.



Celle du marché obligataire est de nouveau en baisse de 9,427 milliards, passant de 10300,706 milliards de FCFA le vendredi 24 novembre à 10 291,279 milliards de FCFA ce 27 novembre 2023.



Concernant la valeur totale des transactions, elle est encore remontée d’un cran, s’élevant à 661,966 millions contre 497,380 millions de FCFA la veille.





Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Uniwax Côte d’Ivoire (plus 6,84% à 625 FCFA), BOA Mali (plus 4,64% à 1 465 FCFA), Sicor Côte d’Ivoire (plus 2,32% à 4 195 FCFA), Filtisac Côte d’Ivoire (plus 6,76% à 1 815 FCFA), SODECI Côte d’Ivoire (plus 2,22% à 4 600 FCFA) et Sucrivoire Côte d’Ivoire (plus 2,00% à 510 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres BOA Burkina (moins 7,23% à 6 805 FCFA), NEI CEDA Côte d’Ivoire (moins 7,03% à 595 FCFA), Crown SIEM Côte d’Ivoire (moins 5,92% à 715 FCFA), Air Liquide Côte d’Ivoire (moins 5,56% à 850 FCFA) et Coris Bank International Burkina Faso (moins 5,50% à 8 500 FCFA).

Oumar Nourou

Au terme de la séance de cotation de ce lundi 27 novembre 2023, les indices BRVM C et BRVM 30 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM)ont enregistré une forte baisse de plus de 1% chacun.Source : https://www.lejecos.com/Bourse-Plus-de-1-de-baisse...