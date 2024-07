Bourse : Poursuite de la baisse des indicateurs phares de la BRVM ce 23 juillet 2024 en baisse.

La valeur des transactions s’est située à 456,615 millions FCFA contre 948,420 millions FCFA la veille.



Quant à la capitalisation boursière du marché des actions, elle enregistre une baisse de 12,796 milliards FCFA, passant de 8 833,440 milliards FCFA le lundi 22 juillet 2024 à 8 820,644 milliards FCFA ce mardi 23 juillet 2024.



Celle du marché obligataire est en hausse de 49 millions, à 10 422,293 milliards FCFA contre 10 422,244 milliards FCFA le lundi 22 juillet 2024.



L ’indice BRVM composite a enregistré une baisse de 0,14% à 237,10 points contre 237,44 points la veille.



Quant à l’indice BRVM 30, il a aussi enregistré une baisse de 0,19% à 118,60 points contre 118,83 points précédemment.



De son côté, l’indice BRVM Prestige est en baisse de 0,18% à 112,12 points contre 112,32 points la veille.



Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres Oragroup Togo (plus 4,52% à 1 965 FCFA), BOA Sénégal (plus 2,11% à 4 115 FCFA), NEI CEDA Côte d’Ivoire (plus 1,95% à 785 FCFA), Sicable Côte d’Ivoire (plus 1,59% à 960 FCFA) et Ecobank Côte d’Ivoire (plus 1,21% à 7 135 FCFA).



Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé par les titres Total Sénégal (moins 4,32% à 2 105 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (moins 1,99% à 740 FCFA), SMB Côte d’Ivoire (moins 1,95% à 12 850 FCFA), AGL ex Bolloré Côte d’Ivoire (moins 1,25% à 5 925 FCFA) et Uniwax Côte d’Ivoire (moins 1,18% à 420 FCFA).



Oumar Nourou