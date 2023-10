Bourse : Poursuite de la série de baisses des indices phares de la BRVM.

La plus forte baisse est celle de l’indice BRVM Prestige ((indice regroupant l’ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), avec -0,55% à 101,44 points contre 102,00 points la veille.



Quant à l’indice BRVM C (l’indice général de la Bourse), il a enregistré un repli de 0,33% à 207,90 points contre 208,58 points le 3 octobre 2023.

Pour sa part, l’indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché), enregistre la plus faible baisse avec 0,19% à 104,63 points contre 104,83 points précédemment.





Cette baisse des indices a impacté négativement la capitalisation du marché des actions qui s’est repliée de 25,315 milliards, à 7734,557 milliards de FCFA contre 7759,869 milliards de FCFA le mardi 3 octobre 2023.



Celle du marché obligataire prend le sens inverse, passant de 10 225,214 milliards de FCFA la veille à 10226,079 milliards de FCFA ce 4 octobre 2023, soit une hausse de 865 millions.

Concernant la valeur totale des transactions, elle s’est établie à 2,353 milliards de FCFA contre 457,582 millions de FCFA la veille.





Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres BOA Niger (plus 6,09% à 4 880 FCFA), Air Liquide Côte d’Ivoire (plus 6,06% à 525 FCFA), BOA Mali (plus 2,84% à 1 450 FCFA), BOA Côte d’Ivoire (plus 2,64% à 6 215 FCFA) et Coris Bank International Burkina Faso (plus 2,30% à 8 440 FCFA).



Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Nestlé Côte d’Ivoire (moins 7,46% à 1 055 FCFA), SETAO Côte d’Ivoire (moins 7,46% à 1 055 FCFA), Tractafric Motors Côte d’Ivoire (moins 6,80% à 2 810 FCFA), Uniwax Côte d’Ivoire (moins 6,25% à 750 FCFA) et Solibra Côte d’Ivoire (moins 5,70% à 78 500 FCFA).





Oumar Nourou

