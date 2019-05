Bourse d'études : Moustapha Guirassy tend la perche à Saer Kébé Passé l'épisode sombre de la prison, une nouvelle page est en passe de s'ouvrir pour Saer Kébé, selon les informations du journal "Kritik". Ce jeune élève, réputé brillant à l'école, qui a été accusé d'apologie du terrorisme et incarcéré, puis libéré le 10 avril dernier avec une peine de trois mois avec sursis, après 4 ans de détention provisoire, a repris les cours.



Et le directeur général de l'Institut africain de management (IAM) serait même dans les dispositions de lui accorder une bourse d'études. Me Moussa Sarr confirme qu'une réunion était prévue ce mardi, à 13h ."Entre Saer Kébé, un membre de sa famille, Moustapha Guirassy et moi", affirme-t-il.

