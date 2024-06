Bourse régionale des valeurs mobilières : La capitalisation globale passe le cap des 19 000 milliards de FCfa

Selon un communiqué de presse, ce nouveau record vient consolider la phase haussière entamée par le marché depuis l’année 2021 et traduit la confiance des investisseurs en nos économies, malgré la conjoncture internationale et régionale marquée par les crises successives. Il traduit également la bonne tenue de notre marché reflétée par la progression de plusieurs sociétés cotées dans les différents secteurs d’activité en affichant des rendements attractifs, mais également une progression du marché obligataire qui a enregistré trois nouvelles admissions ce 26 juin 2024, pour atteindre 148 lignes cotées, soit une hausse de 11,28 % depuis le début de l’année 2024.



«Avec ce nouveau cap, la capitalisation boursière globale de la Brvm s’établit à 19 040,28 milliards de FCFA soit environ 31 milliards de dollars US, représentant environ 15,81% % du Pib de la zone Uemoa ; ce qui consolide sa place de 5ème bourse africaine. Un marché actions performant, un marché obligataire dynamique, l’innovation, la diffusion d’informations financières de qualité ainsi que l’amélioration de la microstructure et de la surveillance du marché sont les facteurs clés des succès présents et futurs », lit-on dans le document.





Adou F aye

La Bourse régionale des valeurs mobilières (Brvm) a franchi le cap des 19 000 milliards de FCFA de capitalisation globale à la clôture de sa séance de cotation du mercredi 26 juin 2024 en s’établissant à 19 040,28 milliards de FCFA, soit une progression de 4,22 % depuis le début de l’année 2024.Source : https://www.lejecos.com/Bourse-regionale-des-valeu...