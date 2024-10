Bourses universitaires : Le Ministère dément les rumeurs de leur réduction et rassure sur les paiements

Rédigé par leral.net le Jeudi 17 Octobre 2024 à 18:58

Dans un communiqué officiel de la Direction des Bourses, publié le 17 octobre 2024, le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, a tenu à clarifier certaines informations devenues virales sur les réseaux sociaux. Celles-ci laissent entendre une diminution du montant des bourses allouées aux étudiants, ainsi qu'un arrêt total des paiements pour certains, depuis un an.



D'après "LeSoleil-Digital", la Direction des Bourses qualifie ces allégations de " fausses et dénuées de tout fondement ". Elle rappelle que la transmission des listes d’étudiants inscrits par les universités, est essentielle pour garantir l’effectivité des paiements. Les étudiants dont les noms figurent sur ces listes et qui respectent les délais d’inscription, verront leurs bourses traitées dans le prochain cycle de paiement.



Par ailleurs, la Direction souligne qu’elle n’est aucunement responsable des retards dus à la transmission tardive des listes d’inscrits. Elle conseille aux étudiants de s’assurer que leurs noms sont bien transmis dans les délais impartis, pour éviter tout problème.



Concernant la supposée réduction du montant des bourses, le communiqué précise que cette information est incorrecte. Au contraire, la Direction indique que le montant global des paiements de bourses a été accru ce mois-ci, en raison de la clôture de l’année budgétaire. De nombreux étudiants recevront un rappel de paiement couvrant les mois d’octobre 2023 à septembre 2024.



La Direction des Bourses conclut, en rassurant les étudiants que toutes les dispositions sont prises pour régulariser les paiements dans les meilleurs délais. Elle appelle à la compréhension et à la patience, tout en réitérant son engagement à accompagner les étudiants dans leur parcours universitaire.

