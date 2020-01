Bouteille de 20 litres d'huile: Une hausse de 3 500 FCfa enregistrée

Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Janvier 2020 à 10:59

L'année 2020 risque d'être très salée pour le consommateur sénégalais. Alors qu'on n'a pas fini d'épiloguer sur la hausse des prix de l'électricité (après celle des prix de ciment et du fer), l’huile expérimente à son tour la flambée des prix.



Dans les marchés, la bouteille d'huile de 20 litres qui coûtait 16 000 frs se monnaie aujourd’hui entre 19 500 et 20 000, voire 21 000 francs selon les commerçants.



Conséquence, « le riz risque de ne pas être bien huilé ces temps-ci », ironise un grossiste au marché Castors, dans les colonnes du quotidien Le Soleil qui donne l’information.

