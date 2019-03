‘’Boy Djinné’’ et Cie renvoyés en audience spéciale le 16 avril prochain

Le célèbre As de l’évasion, Baye Modou Fall alias ‘’Boy Djinné’’, était de nouveau à la barre de la chambre criminelle de Dakar hier. Toutefois, lui et ses 10 coaccusés n’ont pas pu être jugés. Ils ont été renvoyés en audience spéciale le 16 avril.



En détention préventive depuis 2013, ils devront répondre du chef d’association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec usage d’arme et de véhicule, recel ainsi que faux et usage de faux dans un document public authentique.













Enquête

