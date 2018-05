Boy Djinné observe une grève de la faim pour protester contre un « acharnement »

Même si sa situation carcérale s’est un peu améliorée, Boy Djinné est loin de voir la lumière pointer à l’horizon. Récemment, le fugitif multirécidiviste a choisi d’observer une grève de la faim pour protester contre ce qu’il considère comme un « acharnement du Parquet », selon une source proche de cette affaire.



Selon Modou Fall alias Boy Djinné, outre le traitement spécial qui lui est appliqué à la prison du Camp pénal, les nombreuses procédures initiées par le procureur de la République à son encontre, ne sont rien d’autre que de l’acharnement.



Boy Djinné fustige également les retards que subissent ses différents dossiers. Au niveau du deuxième cabinet d’instruction, il y a deux dossiers qui le concernent et dont l’enquête est bouclée, mais le juge n’a toujours pas servi une ordonnance de renvoi. Idem pour les dossiers qui sont confiés au Doyen des juges d’instruction. D’ailleurs, pour cette affaire dans laquelle sont impliquées son épouse et sa sœur, l’enquête est terminée. A charge maintenant au juge de renvoyer l’affaire et au Parquet, d'enrôler le dossier.













Les Echos