Boy Nang déjoue le piège de BG2 et le bat par enfourchement Après Bombardier le 1er janvier 2022, c'est autour de Boy Niang de lui infliger un autre revers en ce 1er janvier 2023, après un combat qui a tenu toutes ses promesses.

Après un round d'observation de quelques secondes, Balla Gaye 2, comme à son habitude a attaqué Boy Niang et lui a asséné deux coups qui ont fait mouche. Il enchaîne avec le corps à corps, mais il rate sa prise.



Boy Niang en profite pour peser de tout son poids sur le Lion de Guédiawaye qui parfait à se défaire du "nodiou", mais son pied gauche cale.



Le pikinois ne lâche pas prise et enclenche un enfourchement (il lui colle à la poitrine et prends sa jambe droite qui lui fait perdre l'équilibre) qui lui sera fatale.



Après son frère Sa Thiès, Boy Niang cloue à son tableau de chasse Balla Gaye 2 qui paraissait cependant affûté que contre Gris Bordeaux.



Le fils de De Gaulle peut voir venir et un autre pan de sa carrière est ouvert.

