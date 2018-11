Boycott du Congrès de l'Internationale libérale à Dakar: « Macky Sall veut faire de la récupération politique » Le parti Rewmi de Idrissa Seck a décidé de boycotter le Congrès de l'Internationale libérale à Dakar prévu les 29 et 30 novembre prochains. Le secrétaire général du parti Lamine Bâ, en conférence de presse, hier mercredi, en a fait l’annonce et donné les raisons. Selon lui, le Président Macky Sall veut faire de la récupération politique.

A l'instar du Parti démocratique sénégalais (PDS), le Rewmi a annoncé son intention de boycotter les Assises de l'Internationale libérale qui se tiendra à Dakar. Pour le secrétaire général du Parti Rewmi, « l’Apr veut juste faire de la récupération politique. C’est la raison pour laquelle, Macky Sall veut s’accaparer de l’évènement pour son affaire. Alors, il oublie que l’Apr n’est même pas membre de l’internationale libérale, l’Apr est juste un parti observateur ».



« Macky Sall est un maoïste de lait et de sang, encagoulé dans un masque libèral"



Le secrétaire général de Rewmi Lamine Bâ remet en cause le libéralisme du président de la République, Macky Sall. « Macky Sall n’est pas un libéral », fulmine M. Bâ. Ce dernière considère que le lieu arrêté pour abriter la 62e édition des assises de l'Internationale libérale est « une insulte faite au libéralisme car le lieu choisi, est le Centre de Conférence de Diamniadio baptisé au nom d'Abdou Diouf qui symbolise le socialisme au Sénégal ».



Pour sa part, le secrétariat national aux relations internationales, Yankhoba Seydi fustige et regrette : « Le régime de Macky Sall ne respecte pas les principes fondateurs du libéralisme dont la liberté, les droits humains, l'état de droit, etc ».



Yankhoba Seydi, toujours lui, n'y va pas par quatre chemins. « Macky Sall est tout sauf un libéral. Il ne l'a d'ailleurs jamais été. C'est un maoïste de lait et de sang encagoulé dans un masque libéral. »











