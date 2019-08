Bracelet électronique : Me Assane Dioma Ndiaye demande des explications techniques

Rédigé par leral.net le Samedi 31 Août 2019 à 16:24 | | 1 commentaire(s)|

Le ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Malick Sall a annoncé hier, l’introduction de l’utilisation des ceintures électroniques pour réduire les longues détentions préventives. Interpellé par la Rfm, le leader de la Ligue sénégalaise des droits humains, Me Alassane Dioma Ndiaye trouve que cette solution ne l’emballe pas du tout.



Ainsi, il réclame une réponse concrète à la question de la surpopulation carcérale, dont il estime qu’il y a des leviers beaucoup plus urgents, comme la limitation légale de la détention provisoire, en matière criminelle ou encore les modes alternatifs en matière d’emprisonnement.



« Ils doivent nous expliquer d’un point de vue technique, comment on pourra repérer quelqu’un qui porte un bracelet, partout où il est au Sénégal. Et du point de vue socio-culturel, ce sera quelqu’un qui sera stigmatisé. Notre société ne comprendra jamais qu’une personne soit à côté d’une autre qui porte un bracelet électronique, dont on présumera que, c’est une personne dangereuse. Voilà les raisons pour lesquelles, nous ne croyons pas aujourd’hui, à ce bracelet électronique », a précisé l’avocat.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos