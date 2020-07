Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Brad Pitt : Son ami Saul Fletcher tue son épouse, avant de se suicider Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Juillet 2020 à 14:53 | | 0 commentaire(s)| Le photographe allemand Saul Fletcher a tué son épouse - dont le nom n'a pas été mentionné - à coups de poignard, dans la nuit du mercredi 22 juillet 2020 à Berlin. Il a ensuite pris la fuite et son corps sans vie a été retrouvé quelques heures après.

Encore une femme tuée sous les coups d'un homme. Saul Fletcher - grand ami de Brad Pitt - a tué sa compagne en la poignardant dans leur domicile de Berlin, comme le rapporte le journal allemand Bild, qui ne cite pas le nom de cette femme, mais uniquement son âge : 53 ans.



C'est la fille du photographe qui a prévenu la police le mercredi soir, le 22 juillet 2020, aux alentours de 23h15. Elle avait expliqué aux forces de l'ordre que son père l'avait appelée et avait avoué le meurtre de sa mère. Les policiers se sont ensuite rendus dans l'appartement et ont découvert le corps de cette femme, sans vie, qui semble avoir été poignardée. Une autopsie est en cours.



À ce moment-là, Saul Fletcher, dans un nouvel élan de lâcheté, avait quitté l'appartement. Il s'est enfui au volant de sa Porsche 911. Sa fille, dont le prénom n'a pas été communiqué, avait précisé aux enquêteurs que son père possédait un appartement de vacances près du lac Rochowsee (Brandebourg). C'est là que le cadavre du photographe de 52 ans a été retrouvé, sous une tonnelle, aux alentours de 3h du matin. La police a toutes les raisons de croire à un suicide.



Brad Pitt et le criminel décédé étaient assez proches. L'année dernière, on les avait vus se promener ensemble à la Biennale de Venise, en Italie.



