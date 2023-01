Bradage de la foret classée de Saly : Le Dg de la Sapco nie et brandit un titre foncier Le directeur général de la Société d’Aménagement et de Promotion des Côtes et zones touristiques du Sénégal (Sapco) est remonté contre la manifestation organisée par les jeunes de Saly pour sauver la zone boisée de la station balnéaire. En visite de chantier dans le site de Pointe Sarène, Souleymane Ndiaye a soutenu que cet espace est un titre foncier de la Sapco et qu’il ne saurait y avoir de discussions sur le projet qui devrait y être érigé: "L'As"

«Ceci n’est pas une forêt classée, mais plutôt une zone boisée. Et je rappelle que c’était une zone désertique et que c’est la Sapco qui y a planté des eucalyptus. La Sapco-Sénégal bénéficie d’un titre foncier de 9 hectares et si nous avons des projets qui sont bancables et vont dans le sens de l’amélioration des conditions de la station balnéaire, nous allons leur louer des terres pour y ériger des projets ou bien leur céder des terres.



Il n’y a pas de bradage comme le disent certains», a soutenu Souleymane Ndiaye. Poursuivant, le Dg renseigne qu’en plus du titre foncier de la Sapco, la commune de Saly bénéficie de 3 hectares pour l’érection d’un centre de santé et d’un lycée.



«Dans la zone, il n’y a que 9 hectares et nous ne sommes pas là pour répondre aux activistes et aux hommes politiques. Nous sommes là pour le peuple. Nous avons rencontré tous les acteurs. Et si les jeunes veulent me rencontrer, je suis disponible, mais au moins qu’ils aient des projets bancables», a-t-il martelé avant d’accuser les jeunes manifestants d’être soit à la solde de politiciens tapis dans l’ombre, soit mal informés.



A la suite de ces éclairages, le directeur général de la Sapco et sa délégation ont visité les trois chantiers au niveau de la station touristique de Pointe Sarène. A en croire Souleymane Ndiaye, les travaux sont quasiment en phase terminale.



En plus de l’hôtel RIU qui est disponible et dont les réservations sont pleines au moins pour l’année 2023, des villas, des installations pour l’assainissement sont en train d’être réalisées. Le site de la Pointe Sarène qui s’étend sur 110 ha est devenu très attractif, selon le Dg de la Sapco



